Дело «телефонного минера» передано в суд: мужчине грозит 6 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинительный акт 40 - летнему харьковчанину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что в конце мая текущего года злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.

Так, правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному адресу, осмотрели около 600 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории. Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.

Вскоре разоблачили и задержали телефонного минера. Он рассказал, что поссорился с женой, выпил лишнего и просто таким образом хотел ей отомстить, но шутка оказалась неудачной, и он сожалеет, что поступил так.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.