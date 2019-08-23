 

Дело «телефонного минера» передано в суд: мужчине грозит 6 лет тюрьмы

23 августа 2019 г. 11:21
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Прокуратура утвердила обвинительный акт 40 - летнему харьковчанину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что в конце мая текущего года злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.

Так, правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному адресу, осмотрели около 600 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории. Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.

Вскоре разоблачили и задержали телефонного минера. Он рассказал, что поссорился с женой, выпил лишнего и просто таким образом хотел ей отомстить, но шутка оказалась неудачной, и он сожалеет, что поступил так.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

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