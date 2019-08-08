 

Дело троих убийц и заказчицы преступления передано в суд

08 августа 2019 г. 15:40
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По данным пресс-службы прокуратуры в Харьковской области, инстанция направила в суд обвинительный акт по делу 3-х подозреваемых в умышленном убийстве военнослужащего недалеко от Чугуева и заказчицы преступления.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, речь идет о событии, произошедшем в марте текущего года. По данным следствия, заказчицей убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет.

"Мотивом убийства стало желание наживы. Злоумышленница узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых избить солдата. Ребята заманили жертву в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить военнослужащего, и исполнители нанесли ему не менее 14 ударов ножами. Расправу совершили двое ребят (16 и 18 лет). А самый молодой снимал на телефон фото и видео преступления", - рассказал В. Лялюк.

После убийства жертву ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.Тело 26-летнего солдата-контрактника с многочисленными колото-резаными повреждениями обнаружили в лесополосе неподалеку военной части 16 марта 2019.
 
Двум непосредственным исполнителям объявлено о подозрении в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц и совершенном с особой жестокостью (п. П. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Парню, который снимал происходящее, и 22-летней подозреваемой в заказе убийства инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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