Деньги или жизнь. Мужчина, пытаясь ограбить кредитное учреждение, погиб при преследовании полицией.

В минувшую субботу на улице Сумской мужчина пытался ограбить кредитное учреждение. Работники отделались испугом, но возвращаться к тем событиям они не хотят.

Валерия, кассир:

Ребят, ну извините, ничего, никаких комментариев.

Тем не менее, даже находясь под прицелом, эта девушка успела нажать тревожную кнопку. Когда сработала сигнализация, грабитель бросился бежать. Прибывшие полицейские сумели окружить беглеца в одном из дворов по переулку Воробьева. Как говорят свидетели, вооруженный мужчина проник в одну из квартир четырехэтажного здания.

Олег, очевидец:

Он сначала прибежал сам сюда. А потом уже приехала полиция, сделали оцепление, вызвали группу захвата.

На место прибыли сотрудники подразделения "КОРД". Подозреваемый активно сопротивлялся и не давал правоохранителям проникнуть в квартиру, баррикадируясь различным строительным мусором. В итоге, пытаясь сбежать через балкон, грабитель-неудачник сорвался с четвертого этажа.

Олег Лобунец, и.о. начальника уголовного розыска ГУНП

Он забаррикадировался, причем забаррикадировал и входную дверь, и дверь в комнату. То есть, все по цепочке пока не дошли до балкона. Пытался скрыться через балкон, может через дерево, но, я так понял, не удержался

Правоохранители пытались оказать мужчине первую медицинскую помощь еще до прибытия скорой, но по дороге в больницу от многочисленных полученных травм подозреваемый скончался. В настоящее время данное происшествие следователи квалифицируют по статье 187, части 3 "разбой" и статье 115 "умышленное убийство", с пометкой "самоубийство". Все детали события и личность погибшего устанавливаются.

