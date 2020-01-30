Дерево пробило стекло автомобиля: в Харькове ликвидируют последствия непогоды

30 января 2020 г. 12:30
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В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова и Харьковской области с 29 на 30 января 2020 спасатели 3 раза привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 января в 3:02 в Холодногорском районе города спасатели выезжали на улицу Залютинскую для распиловки дерева, упавшего на проезжую часть.

В 5:12 спасатели Индустриального района помогали коммунальным службам распилить и убрать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.

В 8:49 спасатели выезжали на улицу Сумскую, 112, где упавшая на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt ветка дерева повредила лобовое стекло.

Как отметили в ГСЧС, в это время в машине никого не было. Спасатели распилили ветку и вытащили ее из автомобиля.

 

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