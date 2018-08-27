Дерзкое ограбление магазина компьютерной техники в самом центре города. Сумма ущерба составила около 300 тыс. гривен.

27 августа 2018 г. 18:04
Автор: Алина Тюхай
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В зону интересов злоумышленника попал магазин в самом центре города, на Сумской, 23. Здесь торгуют мобильными телефонами и компьютерной  техникою. Дождавшись ночи, говорят сотрудники магазина, он сначала разведал обстановку, а затем на велосипеде заехал на задний двор, где кирпичом разбил окно. Затем забравшись по трубе, он закрепил веревку за кабели и через окно проник в магазин.

 

Георгий Гуков, работник магазина PC SHOP

 Здесь было проникновение, человек разбил кирпичом окно, мы утром убирали осколки прямо там и видимо закрепил верёвку или трос по нему спустился сюда, когда забирался наверх, видимо снёс вон там «выход» лампочку.

Уже попав в магазин, не теряя ни минуты, мужчина наполнил свой рюкзак 20 мобильными телефонами на сумму около трехсот тысяч гривен.

 

Георгий Гуков, работник магазина PC SHOP

Человек  был ну как минимум подготовлен  потому-что он знал, что нужно сразу бежать к более дорогим аппаратам которые находились на первом островке - это и iPhone десятки и Samsung более дорогие типа Note 8, s8, s9, на втором островке, этот островок он менее охотно трогал потому-что здесь более бюджетные телефоны.

Сразу же сработала сигнализация, и мужчина прихватил с собой еще пару планшетов и по веревке бросился вон из магазина. В полиции говорят, сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдел полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье кража Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Видео: 

В Харькове из магазина электроники на Сумской украли 20 мобильных телефонов - 27.08.2018

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