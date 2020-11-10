Дерзкое ограбление на АЗС в Харькове: полиция разыскивает преступников

Сегодня днем на Московском проспекте,138Г, на территории АЗС трое неизвестных разбили стекло в припаркованном Geely Emgrand X7, выхватили из салона рюкзак и скрылись на автомобиле Mercedes-Benz Е220.

Водитель Geely в момент нападения находился в машине. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения, позже видео было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в похищенном рюкзаке находился ноутбук и 50 тысяч гривен.

На месте работала следственно-оперативная группа, изъяты вещественные доказательства. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж).

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к нападению.