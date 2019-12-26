Десять домов и две школы на Алексеевке остались без отопления и горячей воды

Длинная яма, огражденная металлическим забором, спецтехника и пар посреди улицы. Это следствия коммунальной аварии, которая произошла накануне по улице 23-го Августа. На этот раз люди остались без горячей воды и отопления. Проблема случается уже не в первый раз, говорит местная жительница Светлана Михеева-Воронова.

Светлана Михеева-Воронова, местная жительница

Ну отопление, в принципе, часто очень выключается. Очень часто выключается. Вот, приходится заново сливать, живем на пятом этаже, постоянно сливаем эту воду. Так что мучаемся и с водой, и с отоплением мы мучаемся.

Если отсутствие отопления - временная проблема, то горячей воды в её квартире нет со средины июля, добавляет Светлана. В условиях этой аварии без теплоснабжения остались десять домов и две школы. В собственных квартирах, из-за холода, люди вынуждены ходить в теплых вещах. Некоторые смирились с проблемой и установили бойлеры. Но больше вопросов возникает по поводу того, что подобные аварии, в этом месте, стали обыденным делом, рассказывает эксперт по вопросам ЖКХ Михаил Гаевский.

Михаил Гаевский, эксперт по вопросам ЖКХ

Авария, которая случилась сейчас, она регулярно, системно происходит в одном и том же месте, каждый год, два-три раза в год. Организатором и виновником, по сути, является директор тепловых сетей. Потому что он не выполняет лицензионные условия, также технические требования, которые предъявляются к подобным предприятиям.

Михаил Гаевский добавляет: для того чтобы устранить проблему, местным властям нужно выделить деньги на замену прогнивших труб. В свою очередь, начальник районного отделения по вопросам тепловых сетей Антон Бойков рассказывает: авария не серьезная, просто протекает труба.

Антон Бойков, начальник районного отделения по вопросам тепловых сетей

Сложно искать эту утечку, поэтому разрыли полностью теплотрассу. Нашли утечку, сейчас мы её устраним и дадим людям горячую воду.

Антон Бойков пообещал, что теплотрассу починят до вечера. И действительно, подтверждают местные жители, отопление вернули в дома еще до 18:00. А вот горячей воды так и нет.