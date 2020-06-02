Десятки тысяч пачек контрафактных сигарет: на Харьковщине выявили несколько подпольных производств

Подпольные производства сигарет правоохранители обнаружили в нескольких районах Харькова и области. В частности, на Салтовке. Табачные изделия, российские и украинские, без марок акцизного налога, а также сигареты без упаковок и этикеток, реализаторы собирались продавать на торговых точках города.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

За попередньою інформацією, ці сигарети планували продавати на ринках міста Харкова, незаконно, с так званих лотків.

Сколько человек участвовало в преступной схеме, следователи устанавливают. Во время обысков изъяли около 50 тысяч пачек контрафактных сигарет. Уголовное производство открыто по статье "Изготовление, хранение поддельных марок акцизного налога, незаконное хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Досудовим розслідуванням було встановлено, що на території Київського та Московського районів здійснювалося виготовлення та їх складське утримання. Були проведені правоохоронцями обшуки. Вони були проведені за житловими і нежитловими приміщеннями. Було проведено 6 обшуків.

На выходных склад с российскими сигаретами на сумму более миллиона гривен обнаружили пограничники в селе Гатище Волчанского района. Организаторы нелегальной схемы хранили табачные изделия в гаражных помещениях. Правоохранители нашли там больше 30 тысяч пачек сигарет из России, затем доставили их в пограничное подразделение до решения суда о наложении ареста на товар. Уголовное производство открыто по поводу незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров, а также по статье "Мошенничество".