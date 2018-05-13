Дети из Украины попали в ДТП в Беларуси: есть погибший, 6 пострадавших

13 мая 2018 г. 14:15
Источник: Украинская правда
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В Каменецком районе Беларуси дети из украинской команды по футболу попали в ДТП.

Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения Беларуси.

Авария произошла 13 мая около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с. Мартынюки.

"По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Сообщается, что из Бреста и Минска в Каменец прибыли бригады медиков.

"Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу", - сообщили в министерстве.

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