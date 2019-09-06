Детсады, школы и больницы: в 311 харьковских зданиях искали взрывчатку

В Харькове неизвестные заминировали 311 зданий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в 311 объектах Харькова поступила на электронную почту полиции 5 сентября.

В сообщении были указаны 93 детсада, 85 школ, 47 ТРЦ, 42 больницы, 23 супермаркета, 10 гостиниц, 10 жилых домах и один роддом.

Эвакуация людей при проверке зданий не проводилась.

Правоохранители проверили все объекты и взрывчатку нигде не нашли.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 УК Украины ( "террористический акт").