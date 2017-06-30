Девочка, выпавшая из окна дома на пр. Победы, переведена в областную детскую больницу

Состояние стабильно тяжелое без ухудшений. Сегодня малышку, которая выпала из окна 4-го этажа по проспекту Победы, опекают уже врачи 1-й детской областной больницы. Доставили ее сюда еще накануне вечером из больницы скорой неотложной помощи. Там врачи выявили травмы, среди которых - перелом бедра, двухсторонний пневмоторакс, травма грудной клетки. Несчастье произошло прямо на глазах Дмитрия Роженко. Около полудня мужчина гулял со своей семьей, когда заметил как к дому бросились люди.

Дмитрий Роженко:

Сетка валялась там, соска прям возле клумбы, а она вот прям в уголку, вот в треугольнике вот этого кирпича. Я подбежал к ней сразу, она лежала на левом бочку, вот так вот в клубочек свернута. А у нее под ключицей вот тут синяк вот такой огромный.

То, что ребенок остался жив, Дмитрий считает просто чудом. Малышка упала на землю, всего в нескольких сантиметрах от асфальта. Мужчина узнал девочку, она оказалась дочкой его подруги детства. Не так давно ей исполнился годик. Зная, где живет семейство, он сразу бросился в дом. В квартире застал бабушку.

Дмитрий Роженко:

Захожу, а там бабушка. Дверь открыта, забегаю, говорю - у вас ребенок с окна выпал. Она - как, какой ребенок. Давай искать по квартире, не может найти. Ребенок, говорю, внизу валяется. Она выбежала, хотела его взять, ей сказали, ну не трогай, потому что счас «скорая» приедет.

Дома пожилая женщина находилась с ребенком сама. И как позже пояснила правоохранителям, всего на несколько минут вышла из комнаты. Но этого малышке оказалось вполне достаточно, чтобы успеть взобраться на подоконник.

Ирина Мусиенко, ст. инспектор Шевченковского ОП ГУНП:

Возле окна находится розетка. Ребенок начал проявлять внимание к данной розетке и дабы избежать, чтобы ребенок туда не лез, поставили кресло. И предположительно ребенок залез на это кресло, а там уже до подоконника довольно таки очень легко попасть. На окне стояла москитная сетка, но сколько уже предупреждали родителей, что москитная сетка не спасает от выпадения.

Как соседи, так и полиция отмечают - семья девочки благополучна, родители, хотя и не живут вместе, уделяют достаточно времени ребенку. Пока информация по происшествию внесена в журнал единого учета правонарушений. Вопрос о квалификации в соответствии с уголовным кодексом Украины будет принят по завершении проверки.