Директора харьковского парка "Юность" избили неизвестные (видео)

На нового директора парка «Юность» Тимура Зайдуллаева, который занимается его реконструкцией, напали неизвестные и избили.

Об этом сообщается в соцсетях.

«Только что шестеро молодчиков напали на нового директора парка «Юность», который занимается «честной» реконструкцией. Все произошло прямо в том коммунальном предприятии», - говорится в сообщении под видео.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Пострадавшего доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Журнале Едином учета Шевченковского ОП.

После оказания медицинской помощи полицейские опросят мужчину и примут соответствующее правовое решение, добавили в полиции.