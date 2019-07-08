Директору центра соцслужб, халатность которой привела к смерти ребенка, огласили приговор

Приговором Октябрьского районного суда директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи признали виновной в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чиновницу равнодушие которой привело к трагедии, приговорили к 3 годам лишения свободы с назначением испытательного срока на год. Кроме того, ей год запретили занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Учитывая все обстоятельства преступления, а также то, что в ходе судебного следствия директор постоянно пыталась переложить вину на других, отрицала наличие недостатков в своей работе, предоставляла сомнительные и путаные показания и безразлично реагировала на смерть ребенка, прокурор настаивал на наказании в виде 5 лет реального лишения свободы.

После изучения полного текста приговора прокуратура обжалует это судебное решение в апелляционной инстанции.

Напомним, 3-летний мальчик умер в сентябре 2017 года. По заключению экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года. Погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, но она даже не пыталась вмешаться.

После очередного избиения в августе 2017 года у мальчика была сломана нога, а через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. И, вместо, чтобы отвезти ребенка к больнице, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел, а потом - впал в кому. Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости, но спасти мальчика не удалось

Еще живого ребенка пытался защитить родной дядя. В начале сентября 2017 года он обратился в центр соцслужб с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух детей - 3 и 6 лет. Мужчина рассказал, что детей систематически и жестоко избивает отец.

Однако директор центра недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и проверку по данному факту провела лишь «на бумаге». Фактически же квартиру проблемной семьи специалисты не посещали. Документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, которая информацию о насилии в семье отрицала. А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчикп «скорая» доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения, он умер.



Своевременная реакция и добросовестное отношение к работе со стороны директора центра могли бы предотвратить трагедию, но женщина не предприняла никаких действий, чтобы помочь ребенку.