Для повышения показателей в работе заставляли совершать преступления: в Павлограде задержали полицейских

05 июня 2020 г. 10:05
Источник: РБК-Украина
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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали семь участников бандгруппы полицейских. В банду входили два руководителя отдела полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Речь идет о Павлоградском отделе полиции. В частности, задержали начальника и заместителя отдела, начальника сектора и 4 оперативных сотрудника.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, ради повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности", - сообщили в ГБР.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 УК. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски. Полицейским уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

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