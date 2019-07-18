 

На Салтовке мужчина продал подросткам сигареты

18 июля 2019 г. 15:53
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, реализатор в одном из салтовских киосков продал несовершеннолетнему сигареты, за что теперь понесет наказание.

Во время проведения мероприятий "Безопасное лето", на территории Московского района, с целью предотвращения детского пьянства и курения, сотрудниками СЮП Московского ОП был выявлен факт продажи табачных изделий несовершеннолетним в торговом киоске, расположенном по уликце Ак. Павлова.

Реализатора привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях

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