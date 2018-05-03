Для тушения пожара на арсенале в Балаклее привлечена авиация.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных Сил Украины и спасатели.

"Для ликвидации пожара привлечены 2 пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Также на место ЧП дополнительно направили еще 2 пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка в ВС Украины для оцепления территории.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия вылетела самолетом оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года, произошло возгорание травы.