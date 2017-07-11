Добкин намерен просить Раду снять с него неприкосновенность

11 июля 2017 г. 11:45
Источник: 112.UA
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По мнению депутата, вопрос задержания и ареста должны решать правоохранительные органы

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин намерен просить Верховную Раду снять с него неприкосновенность в четверг.

"Какое бы ни было решение комитета, в четверг с трибуны я буду просить депутатов снять с меня депутатскую неприкосновенность и быстрее дать мне возможность в суде доказать свою невиновность", - сказал он.

В то же время, он заявил, что вопрос задержания и ареста должны решать правоохранительные органы.

"Что касается ареста, арест – это, на мой взгляд, крайняя мера, к которой должны прибегать правоохранители. Она применяется по отдельным статьям без залога. У меня статья такая, которая, когда в суде будут избирать меру пресечения, позволяет назначить залог, который будет гарантом того, что я буду находиться в стране и не буду избегать следователя, - добавил Добкин.

Напомним, что регламентный комитет 12 июля рассмотрит представление о снятии неприкосновенности и аресте Добкина.

29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Добкина.

В ГПУ заявили, что  в действиях Добкина усматриваются признаки злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.
 

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