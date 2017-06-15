Дональд Трамп находится под следствием

15 июня 2017 г. 11:43
Источник: Корреспондент
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Президента США подозревают в препятствовании правосудию.

Дональд Трамп находится под следствием за возможное препятствование правосудию.

Расследование против главы государства начал спецсоветник по расследованию возможных связей избирательного штаба президента с Россией во время выборов 2016 Роберт Мюллер.

Пять собеседников издания отметили, что директор национальной разведки Дэниел Коутс, председатель Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс, а также экс-заместитель руководителя АНБ Ричард Леджетт согласились дать показания детективам Мюллера в этом деле.

Отмечается, что расследование относительно препятствования правосудию Трампом началось через несколько дней после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Напомним, ранее сообщалось, что против Трампа подали иск более 190 конгрессменов.
 

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