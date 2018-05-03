Дороги на въезд в Балаклею перекрыты и расставлены блокпосты - полиция

Балаклейская полиция перекрыла дороги на въезд в Балаклею, на подъезде к городу расставлены блокпосты.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла около 14 часов на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.
Для обеспечения охраны порядка правоохранители будут работать в круглосуточном режиме.
Правоохранители принимают меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.