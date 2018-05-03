Дороги на въезд в Балаклею перекрыты и расставлены блокпосты - полиция

03 мая 2018 г. 16:06
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Балаклейская полиция перекрыла дороги на въезд в Балаклею, на подъезде к городу расставлены блокпосты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла около 14 часов на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

Для обеспечения охраны порядка правоохранители будут работать в круглосуточном режиме.

Правоохранители принимают меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

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