Дорожные войны: велосипедист и водитель авто не поделили дорогу

Сегодня в соцсетях появилось видео инцидента, который произошел 19 июня на улице Сумской-81.

По одной из версий, водитель Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста и наехал на его велосипед, после чего между участниками ДТП и началось бурное выяснение отношений. По другой версии, наезд на двухколесный транспорт произошел уже в ходе конфликта.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Mitsubishi покинул место происшествия до приезда патрульных. Велосипедист от медпомощи отказался.

Обстоятельства происшествия выясняет отдел дознания УПП Харьковской области.