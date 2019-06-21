Дорожные войны: велосипедист и водитель авто не поделили дорогу

21 июня 2019 г. 17:59
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Сегодня в соцсетях появилось видео инцидента, который произошел 19 июня на улице Сумской-81.

По одной из версий, водитель Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста и наехал на его велосипед, после чего между участниками ДТП и началось бурное выяснение отношений. По другой версии, наезд на двухколесный транспорт произошел уже в ходе конфликта. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Mitsubishi покинул место происшествия до приезда патрульных. Велосипедист от медпомощи отказался. 

Обстоятельства происшествия выясняет отдел дознания УПП Харьковской области. 

Видео: 

19/06/2019 - ДТП с Outlander

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