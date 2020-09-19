Достал молоток и начал бить по окнам авто: в Харькове повздорили водители

19 сентября, двигаясь на служебном автомобиле по улице Благовещенской, сотрудники патрульной полиции заметили, что мужчина разбивает молотком окна автомобиля «Mercedes».

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия полицейские выяснили, что между водителями возник конфликт на дороге возле города Пересечное. Водитель «KIA» догнал автомобиль «Mercedes» в Харькове в районе Южного вокзала, достал молоток и начал бить по окнам.

В настоящее время 53-летний водитель «Киа» доставлен в Холодногорский отдел полиции. С ним работают следователи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.