Драгер не справился: патрульные поймали максимально нетрезвого водителя

Накануне около 21:00 во время патрулирования Основянского района на улице Вернадского, 12 патрульные остановили автомобиль Volkswagen, двигавшийся с выключенными фарами.

Общаясь с водителем, патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель не отказался пройти тест на драгере: на экране появились три вертикальные стрелки, что значит превышение максимального показателя, который способен зафиксировать прибор (6,3 промилле алкоголя в крови). Таким образом, допустимая норма была превышена минимум в 31 раз.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, на водителя Volkswagen был составлен протокол по ст.124 КУоАП.