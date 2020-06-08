Драка на Гарибальди: двоих участников доставили в больницу с ножевыми ранениями

08 июня 2020 г. 16:58
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Вчера, 7 июня, около 21:00 в полицию поступило сообщение о драке группы людей во дворе одного из домов по улице Гарибальди. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте правоохранители обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами различных частей тела. Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта.

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