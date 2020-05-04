Драка на Клочковской: египтянин ударил ножом израильтянина

04 мая 2020 г. 13:58
2 просмотра
В результате конфликта на улице Клочковской телесные повреждения получил 23-летний студент из Израиля. Также были повреждены припаркованные автомобили. Сумма материального ущерба устанавливается.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 3 мая в 20:43 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о драке на улице Клочковской. На месте происшествия правоохранители установили, что между групой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил ножом другого. Парень был госпитализирован.
 
Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе нож. Все участники драки и свидетели были доставлены в отдел полиции. В совершении преступления правоохранители разоблачили 22-летнего гражданина Египта. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.
 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53