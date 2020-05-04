Драка на Клочковской: египтянин ударил ножом израильтянина

В результате конфликта на улице Клочковской телесные повреждения получил 23-летний студент из Израиля. Также были повреждены припаркованные автомобили. Сумма материального ущерба устанавливается.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 3 мая в 20:43 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о драке на улице Клочковской. На месте происшествия правоохранители установили, что между групой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил ножом другого. Парень был госпитализирован.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе нож. Все участники драки и свидетели были доставлены в отдел полиции. В совершении преступления правоохранители разоблачили 22-летнего гражданина Египта. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.