Драка на Основе: в деле разбирается полиция

12 мая 2020 г. 15:45
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Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, который произошел в Основянском районе Харькова, во время которого был избит и получил телесные повреждения 36-летний мужчина.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что на Основе задержали группу подростков, которые избивали случайных прохожих. Однако в полиции эту информауию не подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая в 17:25 в Основянский отдел полиции обратился сам потерпевший.

Предварительно полицейские установили, что между заявителем и 35-летним мужчиной произошел конфликт на бытовой почве.

Во время драки присутствовал сын нападающего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 850 гривен или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

 

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