Драка на площади Свободы: два человека госпитализированы с ножевыми ранениями

11 января 2021 г. 12:44
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Полиция Харькова сообщила о подозрении харьковчанину за совершение покушения на убийство.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 6 января в 22:15 поступило сообщение о том, что на площади Свободы происходит драка, в результате которой двоих мужчин госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее не судимый харьковчанин. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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