Драка с поножовщиной на Салтовке: делом занялась полиция

Сегодня сообщалось, что утром на Салтовке возле одной из многоэтажек по улице Валентиновской произошел конфликт с применением ножа между двумя мужчинами.

В полиции рассказали подробности инцидента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии возле кафе на улице Валентиновской поступила в полицию 1 февраля около 8:30.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Как установили следователи, 23 и 25-летние граждане Марокко вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в результате которой оба получили незначительные телесные повреждения.

Медики на месте оказали помощь 23-летнему мужчине, его оппонент был доставлен в одну из харьковских больниц.

Информация внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Проводится проверка.