Драка в кафе Харькова: пострадавший умер в больнице

От полученных травм 39-летний мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, о происшествии в полицию сообщили медики скорой помощи. Они констатировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму. В результате полученных травм 39-летний мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Оказалось, что в одном из кафе между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены серьезные травмы. Полицейские оперативно установили личности двух мужчин 39 и 30 лет, которых обоснованно подозреваются в совершении преступления.