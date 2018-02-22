Драку на площади Cвободы с болельщиками "Ромы" устроили "Молодые патриоты" и "Kharkov City Patriots"

22 февраля 2018 г. 11:58
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В социальных сетях на странице ультрас появился рассказ о том, что предшествовала, и как произошла драка на площади Свободы между украинскими и итальянским фанами накануне матча 1\8 финала Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой".

Рассказ представителя фанатской группировки  "Kharkov City Patriots"  взят со страницы Troublemakers & Ultras Action в Facebook и приводится в оригинале:

C самого утра, мы и “Молодые Патриоты”, расставили скаутов по городу. В течении дня, они маячили про небольшие группы (4-8 человек). Сводки скаутов радовали тем, что приехало относительно много гостей. Ближе к 18:00 поступила информация, что в отель в центре заселились 15 человек. Мы выдвинулись на это место, решив попутно пройтись по центру. В частности, осмотреть центральную площадь, пабы по дороге к отелю и парк. Рассредоточились небольшими группами, и пошли к точке сбора. В парке встретили состав СПК, которые также искали гостей. Чуть позже, возле кафе, служившего точкой сбора, встретили около 20-ти кротов. Из разговора стало понятно, что отель, в который мы направлялись – уже обложили мусора. Но есть инфа, что на Держпроме есть состав 50 итальянцев. Решили вернуться и проверить. Отправили скаутов, которые доложили, что полтоса не видно, но есть 15-20 человек в “Патрике”, на палках и всей прочей красоте. Подошли к этому пабу, заслали наживку из 5-ти парней, которые должны были их вывести из паба, а за стеной стоял наш состав и кроты. Гости вышли. Полетели стопки, бутылки, бокалы и (на удивление) палки. Отойдя на метров 10-15, мы набрали аргументов на свой залп и зарядили по итальянцам. Дальше началась не слабая суета, подтянулись НСФ, уже было много людей и большое количество мусаров. Мы старались вывести оппонентов на драку в сторону, на что те охотно согласились. В итоге произошел схлест, но вскоре подоспело усиление акаб и гостей окончательно взяли в окружение. Вариантов мутится больше не было

 

 

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