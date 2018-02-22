Драку на площади Cвободы с болельщиками "Ромы" устроили "Молодые патриоты" и "Kharkov City Patriots"

В социальных сетях на странице ультрас появился рассказ о том, что предшествовала, и как произошла драка на площади Свободы между украинскими и итальянским фанами накануне матча 1\8 финала Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой".

Рассказ представителя фанатской группировки "Kharkov City Patriots" взят со страницы Troublemakers & Ultras Action в Facebook и приводится в оригинале: