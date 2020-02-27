Дрифт за гранью разумного: показательное "выступление" BMW в центре Харькова (видео)

В соцсетях накануне вечером появилось видео того, как на площади Конституции около 23:00 автомобиль BMW 435i прямо на проезжей части во время оживленного движения устроил дрифт.

Видео было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль на высокой скорости развернуло прямо перед едущими навстречу автомобилями.

Своими действиями водитель иномарки едва не спровоцировал масштабное ДТП.

Отметим, что все происходило почти на месте страшного ДТП, которое случилось чуть более двух лет назад, когда внедорожник, за рулем которого находилась харьковчанка Елена Зайцева, столкнулся с автомобилем Геннадия Дронова и вылетел на тротуар, сбив людей, ожидающих разрешающего знака светофора. Тогда в результате ДТП погибли 6 человек и пятеро пострадали.

По словам пользователей соцсетей, за рулем автомобиля находился молодой харьковчанин.

Информация об опасном инциденте уточняется в патрульной полиции.

На «выступление» дрифтера в центре города отреагировал и губернатор Харьковской области. Алексей Кучер обратился к руководству полиции: «Приведенные кадры возмущают. Рядом с этим местом два с половиной года назад неадекватность водителей уже унесла шесть жизней. Неужели этого мало? Обращаю внимание правоохранителей на недопустимость игнорирования подобных вопиющих случаев нарушения ПДД! Беру ситуацию под личный контроль и жду немедленную реакцию руководства полиции в Харьковской области».

На многочисленных видео, появившихся в соцсетях, видны следующие нарушения ПДД: движение по встречной полосе, превышение скорости, создание аварийных ситуаций.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео было снято очевидцами с нескольких ракурсов.