ДТП на Харьковщине: водитель погиб, его жена в больнице

Вчера около 14:30 поселка Донец произошло ДТП. По предварительной информации, 75-летний водитель автомобиля «Славута», сдавая задним ходом на колодце «Гремучая», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте.

Вместе с 75-летним водителем в транспортном средстве находилась его жена. 76-летнюю женщину доставили в районную больницу. Состояние ее здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.