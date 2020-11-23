ДТП на окружной дороге: маршрутку зажало между грузовиками

23 ноября 2020 г. 17:22
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Сегодня около 12:00 на окружной дороге в районе поворота к проспекту Гагарина столкнулись Renault Magnum, МАЗ и маршрутный автобус Богдан: пострадал водитель маршрутки.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, участники ДТП двигались в попутном направлении.

По предварительной информации, 70-летний водитель фуры Renault при съезде с окружной дороги на проспект Гагарина остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. В этот момент сзади в него врезался маршрутный автобус, который, в свою очередь, «догнал» МАЗ.

В результате столкновения 54-летний водитель маршрутки получил травмы и был доставлен в больницу.

Информация зарегистрирована в Основянском ОП.

 

 

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