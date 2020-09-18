ДТП на Полтавском Шляхе и столкновение авто на улице Шевченко: подробности аварий

18 сентября 2020 г. 19:09
Автор: Елена Клименко
44 просмотра

В 7 часов утра на улице Полтавский Шлях пассажирский автобус, который осуществлял нерегулярные перевозки, врезался в торговый киоск.  На момент столкновения людей в салоне не было, водитель тоже не пострадал.  Поврежден был только киоск, поэтому сумма ущерба пока неизвестна. 

А вот водителю транспорта, который совершил наезд, грозит штраф или лишение водительских прав.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк. обл.

Патрульні поліцейські склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Патрульні поліцейські складають протокол, складають схему місця ДТП, опитують учасників автодорожньої пригоди, надалі передається до суду. Суд обирає покарання в межах санкцій, передбачених даною статтею.

А эта авария произошла на улице Шевченко уже днем.  В ДТП попали два автомобиля ВАЗ.  Один из водителей остановился, чтобы пропустить другое транспортное средство, которое выезжало на главную дорогу, а другой ВАЗ двигался сзади и не успел затормозить. 

Здесь водители также отделались «легким испугом», потому «скорую» вызвать отказались, а вот машины будут нуждаться в ремонте.  Виновнику аварии придется заплатить штраф в размере 340 гривен.

Виталий Ольховский, лейтенант полиции

Было составлено админпротокол на второго участника за несоблюдение пункта правил 12, 1; 13,1 правил дорожного движения Украины.

Патрульные говорят, что на этом участке часто случаются ДТП.  Все потому, что водители не соблюдают правила дорожного движения, превышают скорость и не соблюдают дистанцию.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53