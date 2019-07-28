ДТП на проспекте Григоренко: патрульные проводят служебную проверку (видео)

Патрульный, который управлял машиной и сбил людей на проспекте Григоренко, не будет патрулировать город на время служебной проверки.

Об этом UA: Харьков рассказал начальник управления патрульной полиции Харьковщины Размик Оганисян.

«Я думаю, до конца недели работник будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Дело в том, что нет тяжелых травм и соответствующих последствий. Мы согласны, что мы неправы. Патрульные будут нести ответственность за это, но я думаю, что на служебную проверку нам понадобится до 5 дней, поэтому отстранять его на такой срок .. Он не будет патрулировать город на протяжении этого времени, будет работать в подразделении, но не будет выезжать на патрулирование. В понедельник мы вызвали его и будем разбираться в ситуации в рамках служебного расследования. Относительно травм и обстоятельств - этим должна заниматься следственно-оперативная группа», - прокомментировал начальник управления.

Отметим, ДТП на проспекте Григоренко произошло в пятницу, 26 июля. Автомобиль патрульной полиции сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Это произошло около 20:30. Поворачивая на проспект Петра Григоренко, Toyota Prius наехал на 59-летнюю женщину с 3-летним мальчиком, которые переходили дорогу.