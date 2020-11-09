ДТП на проспекте Науки: 10-летний ребенок - в реанимации с переломами, женщина - в коме

Центр Харькова, проспект Науки, около 4 часов вечера. Именно здесь, 7 ноября, произошла жуткая авария. Водитель автомобиля "Фольксваген" пытался обогнать другую машину и на большой скорости заехал на островок безопасности, где стояли пешеходы, которые ждали зеленого сигнала светофора. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на здании рядом.

Андрей:



Да, люди начали сразу вызывать быстро "скорую", полицию, помогать. Люди кричали, чтобы не трогали пострадавших. Скорая буквально полторы-две минуты, уже здесь была, и полиция тоже сразу же. Любой человек может быть, любой человек мог там оказаться, я там мог оказаться, это просто ужас.

Одна женщина отделалась незначительными травмами. Госпитализировали 3 пешеходов, среди них - ребенок. У 10-летнего мальчика медики диагностировали переломы бедер и предплечья, у его отца - многочисленные ушибы, еще одна пострадавшая - женщина 50 лет - получила тяжелые травмы туловища и черепно-мозговую травму. В понедельник одного из пострадавших, мужчину, отправили домой, а вот его сын - в реанимации больницы скорой и неотложной помощи. В реанимации находится и травмированная женщина-пешеход, она - в коме.

Дмитрий Коротий, заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта:

Допустив наїзд на острівець безпеки, де здійснив наїзд на 4 пішоходів, які в цей час знаходились в цьому місці. Внаслідок ДТП 4 пішоходи доставлені до харківської міської клінічної лікарні. Це не є громадянин України, не є громадянин України, іноземець.

Водителем «Фольксвагена» оказался гражданин Египта, которому 22 года. Его задержали в тот же день, когда произошла авария на проспекте Науки. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.