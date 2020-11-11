ДТП на проспекте Науки: адвокат водителя собирается оспорить решение суда

Адвокат водителя, совершившего ДТП на проспекте Науки, обжалует решение суда первой инстанции, согласно которому его подзащитный должен находиться под стражей 60 дней с правом внесения залога в размере 10,5 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного административного суда, апелляционную жалобу адвоката Али Хенди приняли, назначив коллегию судей, которые ее рассмотрят: председательствующий судья Сергей Шабельников, судьи коллегии - Елена Кружилина, Николай Савенко. Дату заседания пока не сообщают.

Напомним, ДТП произошло 7 ноября. Водитель Volkswagen, двигаясь по проспекту Науки, не справился с управлением и задел островок безопасности, где в этот момент находились четверо пешеходов. Взрослые и ребенок получили переломы и черепно-мозговые травмы. 50-летняя женщина находится в коме. У 10-летнего мальчика диагностировали травмы скелета. Его отец почти не пострадал.