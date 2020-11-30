ДТП на проспекте Науки: суд оставил водителя под арестом

Апелляционный суд оставил под арестом гражданина Египта, подозреваемого в совершении ДТП на "островке безопасности" в центре Харькова, в результате которого три человека были госпитализированы. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко.

"Коллегия судей под председательством судьи Сергея Шабельникова постановила решение следственного судьи оставить без изменения, а апелляцию адвоката - без удовлетворения", - отметила она.

По словам Бондаренко, защитник просил отменить постановление следственного судьи об аресте его подзащитного и рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест и как альтернативу определить другой размер залога.

"В то же время прокурор считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Представитель потерпевших также возражал против удовлетворения апелляции", - отметила пресс-секретарь суда.

Она уточнила, что подозреваемого, гражданина Египта, в зале суда не было. "Вопрос о его обязательном участии в заседании не ставился, хотя переводчик допущен к участию в суде", - добавила Бондаренко.

Как сообщалось, 7 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в ​​Шевченковском районе Харькова водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 4 человек, которые на "островке безопасности" ждали зеленого сигнала светофора. Трое пострадавших, включая 9-летнего мальчика, были госпитализированы с травмами, еще одна женщина от госпитализации отказалась.

Водителя, гражданина Египта задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

9 ноября Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10,5 млн грн.