ДТП на проспекте Науки: задержанному водителю сообщили о подозрении, полиция ищет свидетелей

Задержанному за совершение ДТП на проспекте Науки иностранцу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 7 ноября около 16:10 на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших - 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет - были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Правонарушителем оказался гражданин другого государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Также в полиции просят всех, кто видел и располагает информацией о данном ДТП, помочь расследованию.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-60, 705-96-91 или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенный на ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Дорошенко Денису Витальевичу.