ДТП на проспекте Победы устроил пьяный экс-советник Кернеса Санин

09 июня 2020 г. 11:01
Источник: Цензор.нет
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В Харькове на проспекте Победы, 64 экс-чиновник устроил тройное ДТП со многими пострадавшими. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно.

Согласно данным СМИ, нарушителем оказался Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Водитель транспортного средства "Mercedes C63 AMG" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, поэтому был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Как сообщают журналисты, в больнице мужчина устроил перепалку. Более того, по словам одного из медиков, в общем злоумышленник вел себя неадекватно. Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно. В итоге мужчина анализы сдавать отказался и уехал из больницы.

Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем Mercedes, который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин. Это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете. Кроме того, он в свое время был советником Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Собственно тогда он стал фигурантом еще одного скандала.

В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о двух участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".

В итоге прокуратура подготовила два ходатайства:

- об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

- об отстранении от должности на время досудебного расследования.

Кроме того, в суде рассмотрели иск прокуратуры о возвращении незаконно приватизированных участков леса. По итогам судебного заседания Санину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

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