Авария с маршруткой на Салтовке: один пострадавший - в тяжелом состоянии

04 июня 2019 г. 10:33
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В аварии на проспекте Тракторостроителей с участием грузовика и маршрутки пострадали около десятка человек, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее заявлялось о 15 пострадавших в аварии.

Напомним, сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». 

По уточненным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.   

Сейчас все пострадавшие находятся в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следователи. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

 

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