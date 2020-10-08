ДТП на Салтовке: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

На Салтовке сегодня днем произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, около 16:00 на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской столкнулись Kia magеntis и грузовик MAN.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, данное ДТП обошлось без пострадавших.
Так, сегодня около 15:30 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на улице Краснодарской, 176/2.
«По предварительной информации, водитель автомобиля МАN нарушил п.10.4 ПДД Украины в результате чего столкнулся с автомобилем KIA», - рассказали в полиции.
На водителя автомобиля МАN патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.