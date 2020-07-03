ДТП на Салтовке, в котором пострадал 9-летний ребенок: подробности от полиции

03 июля 2020 г. 11:20
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Ранее сообщалось, что накануне вечером на Салтовке сбили ребенка, который в результате ДТП получил травму ноги.

Харьковские следователи расследуют обстоятельства данного ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июля около 23:45 на автостоянке возле станции метро «Студенческая» в городе Харькове 24-летний водитель автомобиля «Opel Vivaro» задел боковой частью кузова 9-летнего пешехода, который неожиданно стал перебегать стоянку. 

По данным полиции, водитель двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью около 20 км/ч. 

По страдавшего в результате ДТП мальчика с переломом ноги доставили в больницу. 

Автомобиль отправили на площадку временного содержания транспортных средств. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

В каком состоянии находился водитель транспортного средства в момент ДТП, не уточняется.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

 

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