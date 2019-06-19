ДТП на Салтовке. Водитель ВАЗ 2107 не справилась с управлением и врезалась в пивной магазин

Рабочую смену Елены сегодня прервал неожиданный удар. Именно в ее магазин врезался ВАЗ 2107. Женщина радуется, что хоть посетителей в этот момент внутри не было, ведь удар пришелся на место, где находились кеги с пивом.

Елена, продавец, в магазин которой врезалось авто

Звук был очень лёгкий, не громкий, не сильный, аккуратненько. Вот так, въехала, потому что - видите, мягкий металл. Мягкое всё. Ну, видите, девочка неделю за рулём. Она попутала педали. А он так, легкий удар, такой «Пух», потому что, это самое, - мягкий металл. Вы же видите. Мягкий металл, и оно просто так, легонько она заехала

Просто в нескольких метрах от ДТП находится пешеходный переход, которым постоянно пользуются люди.

Продавщица Елена, лавочка которой от места столкновения находится в нескольких метрах, говорит: от громкого удара испугалась не на шутку. Также она не может понять, какой была скорость машины, для того чтобы сбить столб и перескочить через высокий бордюр.

Елена, продавец семян на рынке

Ну, вот как «жулька» могла заехать, перескочить бордюр и заехать? В общем, сидим- перевариваем. Все. Ну, это же теперь всё неважно. Пострадавших нет. Там же люди всегда, переход, и откуда она ехала, и как она ехала…

Сама же водитель машины, по словам очевидцев, была трезвой. Никаких телесных повреждений в результате аварии у нее нет.

Я ничего не буду комментировать! - Что случилось? Ничего не знаю

Впрочем, не на камеру все же рассказала, что прямо во время движения она пыталась закрыть одну из дверей автомобиля, которая внезапно открылась. И потеряв равновесие - потеряла управление, из-за чего и врезалась в магазин.

Водитель подтвердила, что за рулем находится недолго. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Они составили протокол об административном нарушении. В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд.