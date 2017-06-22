ДТП на Симферопольском Шоссе - есть пострадавшие

22 июня 2017 г. 16:19
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Сегодня около 11-00 на Симферопольском Шоссе в районе поворота на улицу Гетманскую столкнулись автомобили Деу Ланос и Нива.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие уже последствия ДТП. От удара машины разбросало по разным сторонам трассы. На месте работали медики. По предварительной информации, "скорая" забирала женщину с маленьким ребенком.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, Деу (водителю 29 лет)  двигался со стороны проспекта Гагарина, Нива (водителю 76 лет)  ехала во встречном направлении. После столкновения Деу отбросило на ботонную плиту.

В больницу были доставлены пассажиры Деу - 26-летняя женщина и ее годовалая дочь. Предварительный диагноз - острая реакция на стресс.

Обстоятельства устанавливаются.

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