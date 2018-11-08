ДТП на Сумской: пострадавший отказался от претензий к Елене Зайцевой

08 ноября 2018 г. 13:14
Источник: УНН
Один из пострадавших в ДТП  на Сумской отказался от претензий к обвиняемой Елены Зайцевой.
 
Об этом сообщает  УНН со ссылкой на адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.
 
"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска в части к Зайцевой. В материалах дела это есть", - рассказал адвокат. 

При этом,  он отказался называть фамилию этого человека, пояснив, что "надо спрашивать согласия самого потерпевшего на это".

Напомним, что смертельное ДТП произошло на перекрестке улицы Сумской и пер. Мечникова. Там столкнулись "Лексус" и "Туарег".  В результате удара "Лексус", за рулем которого сидела Зайцева, отобросило на пешеходов. Шесть человек погибли, еще столько же - получили травмы.

Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу.  Суд продлил срок содержания под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января. Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

 

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