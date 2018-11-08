ДТП на Сумской: пострадавший отказался от претензий к Елене Зайцевой

При этом, он отказался называть фамилию этого человека, пояснив, что "надо спрашивать согласия самого потерпевшего на это".
Напомним, что смертельное ДТП произошло на перекрестке улицы Сумской и пер. Мечникова. Там столкнулись "Лексус" и "Туарег". В результате удара "Лексус", за рулем которого сидела Зайцева, отобросило на пешеходов. Шесть человек погибли, еще столько же - получили травмы.
Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу. Суд продлил срок содержания под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января. Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.