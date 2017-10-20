ДТП на Сумской. У пострадавших врачи отмечают положительную динамику

Областная клиническая больница. Здесь уже вторые сутки находятся двое пострадавших во время аварии на улице Сумской. С самого начала врачи больше всего беспокоились о состоянии беременной 30-летней Жанны Власенко. Женщина все еще в реанимации, но состояние ее стабилизировалось, что, отмечают врачи, уже хороший показатель. По пострадавшей два раза в день собирается консилиум.

Ирина Лодяная, заместитель главного врача по медицинской помощи ОКБ:

Консилиум собирался, пока решено не выводить ее из медикаментозного сна и продолжать ту терапию, которую мы проводим. За плодом наблюдают специалисты нашего перинатального центра, с плодом все в порядке на данный момент времени и состояние плода зависит от состояния матери.

Состояние другой пострадавшей врачи оценивают как средней тяжести. Женщина в сознании. Решается вопрос о переводе ее в отделение нейрохирургии поскольку она уже не нуждается в экстренной помощи. Две сестры, которые были доставлены с места ДТП в городскую больницу скорой неотложной помощи, все еще - в реанимации. Одну из девушек удалось стабилизировать, есть шансы что она сможет дышать самостоятельно. Состояние другой было крайне тяжелым, но сегодня врачи говорят - оно ближе к стабильному.

Андрей Козаченко, заместитель главного врача скорой неотложной помощи им. Мещанинова:

Одна из них на искусственной вентиляции легких, вторая - тоже, но это уже режим вспомогательного дыхания это переходная грань между тем, когда она дышит самостоятельно и тем, пока за нее дышит аппарат.

Состояние еще двух пострадавших, хотя оно средней тяжести, беспокойства у врачей не вызывает. Они проходят все необходимые обследования, после чего, возможно, их переведут в другие больницы для лечения переломов.

Андрей Козаченко, заместитель главного врача скорой неотложной помощи им. Мещанинова:

На данный момент они дообследуются оба, и мужчина, и женщина, включая томографические исследования, и по завершении томографа уже будет принято решение здесь ли будет выполняться корригирующая операция либо в других лечебных заведениях.

Врачи обеих больниц уверяют - пострадавшие обеспечены всеми необходимыми препаратами, и получают необходимое лечение. А вот с прогнозами не спешат.