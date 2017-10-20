ДТП на Сумской. У Зайцевой в моче обнаружены опиаты - прокуратура

Об этом в суде заявил представитель прокуратуры. По его словам результаты анализов были получены перед началом судебного заседания. Копии документов он попросил приобщить к материалам дела.

Адвокат Зайцевой заявила, что сообщение о содержании опиатов в моче ее подзащитной стало неожиданностью. Также адвокат усомнилась в верности полученных результатов. С ее слов у Зайцевой повторно брали анализ уже в кабинете следователя.

Присутствовавший в зале суда следователь опроверг утверждения защитницы Зайцевой, отметив, что все необходимые анализы были отобраны у подозреваемой еще в наркологическом центре, куда Зайцева была доставлена с места ДТП.