ДТП на улице Жен Мироносиц и на мосту Льва Ландау

Сообщение об автотрощи на улице Жен Мироносиц патрульные получили около восьми часов утра. Там не поделили дорогу автомобиль «БМВ» и «Део». По данным правоохранителей, наставник "немца" двигался по улице Жен Мироносиц в направлении Сумской и выехал на красный сигнал светофора. В результате столкнулся с «Део». Водителя последнего с ушибами доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

А это кадры ужасной автотрощи, которая произошла сегодня днем ​​на мосту Льва Ландау. В результате столкновения с «Опелем», автомобиль «Део» несколько раз перевернулся, а его водитель вылетел через лобовое стекло на полосу встречного движения. С места этого ДТП медики госпитализировали в больницу обоих водителей. В данное время все обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа. Всего же за минувшие выходные патрульные полицейские получили 1187 вызовов на спец-линию «102», говорит представитель УПП Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харковской области:

Виїхали на 68 дорожньо-транспортних пригод з яких 10 травмованих. Також склали 908 постанов за порушення правил дорожнього руху. А також виявили 39 водіїв у стані сп’яніння.

В Управлении патрульной полиции говорят, по сравнению с прошлыми выходными количество вызовов увеличилось. Именно поэтому просят водителей соблюдать правила дорожного движения.