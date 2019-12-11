ДТП около Набережной. Количество аварий в городе увеличивается

Длинные пробки, нервные водители и разбитые машины в самом центре города. Сегодня после обеда в переулке Банном произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Даниил, свидетель

Водитель Toyota Rav-4, получается, заезжала во двор, женщина там, по-моему, была за рулём, ехал Hyundai Sonata и, получается, Хюндай не успел среагировать и не пропустил и зацепил Тойоту.

От комментариев оба участника этого происшествия отказались.

Последние сутки, по данным патрульной полиции, оказались довольно аварийными, хотя об ухудшении погодных условий, а именно: густом тумане - участников дорожной движения предупреждали заранее.

Евгений Ведмедеря, старший лейтенант полиции

За минулу добу патрульною поліцією було оброблено 580 викликів, було складено 294 постанови про порушення правил дорожнього руху, також 27 було складено протоколів про ДТП з них 7 ДТП - з потерпілими. І зафіксовано 9 людей, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп‘яніння.

А тем временем в управлении превентивной деятельности проанализировали аварийность по области. Изучали данные за период с 1 октября по 30 ноября текущего года.

Андрей Пивоваров, старший инспектор управления превентивной деятельности

Під час практичних заходів поліцейськими підрозділів ГУНП Харківської області виявлено усього 6560 порушень. З яких 302 порушення за керування із ознаками сп‘яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Патрульные и в дальнейшем планируют осуществлять ежедневное патрулирование на дорогах государственного значения и проводить разъяснительную работу среди населения.