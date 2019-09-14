 

ДТП под Чугуевом: водитель перевернувшегося авто госпитализирован

14 сентября 2019 г. 16:56
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Сегодня в 10:00 на трассе в районе Чугуева стольнулись ВАЗ 2110 и Dacia Logan − водитель ВАЗ с травмами доставлен в больницу. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Dacia Logan. От удара ВАЗ перевернулся: 55-летний мужчина, управлявший автомобилем, с места ДТП был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное. 

Информация зарегистрирована в Чугуевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

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