ДТП под Чугуевом: водитель перевернувшегося авто госпитализирован

Сегодня в 10:00 на трассе в районе Чугуева стольнулись ВАЗ 2110 и Dacia Logan − водитель ВАЗ с травмами доставлен в больницу.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Dacia Logan. От удара ВАЗ перевернулся: 55-летний мужчина, управлявший автомобилем, с места ДТП был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Чугуевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.